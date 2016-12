Meesterbakker Voskamp flikt het weer: voor de derde keer de beste oliebol

Voor de tweede keer op rij mag Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse zich de beste oliebollenbakker van Nederland noemen. Volgens de jaarlijkse Oliebollentest van het AD worden daar ook dit jaar de lekkerste oliebollen gebakken.

Het panel, dat bestaat uit twintig leden, bezocht in totaal 160 oliebollenverkooppunten. Volgens het panel is Voskamp de "absolute winnaar". "Luchtig, goed gevuld en lekkere afbeet", zegt een van de panelleden.

De tweede plaats van deze 24ste Oliebollentest is voor Bakkerij Brokking in IJsselstein. Bakker Klootwijk in Capelle aan den IJssel eindigde op plek drie.

Volgens het panel wordt er ieder jaar beter gebakken. De verschillen zijn klein en daarom werden de tien beste bakkers uit de eerste ronde nog een keer bezocht voor een definitief oordeel.

Bakkersland

Het is voor Meesterbakker Voskamp de derde overwinning in totaal. In 2010 kwam de Zuid-Hollandse oliebollenbakker ook al als beste uit de bus. "De afgelopen zes jaar zijn wij zes keer in de top-5 beland", zegt Arnold Kabbedijk van Meesterbakker Voskamp in het AD. "Dus wij weten ondertussen wel dat wij best een goede oliebol bakken. Maar dat dat nu weer op deze wijze wordt gehonoreerd, is fantastisch. Het winnen van de Oliebollentest blijft de mooiste prijs die je in bakkersland kunt behalen."

Het familiebedrijf telt zeventien filialen. In totaal werken er 180 mensen.

Dierenmishandeling

Anders dan andere jaren maakte het AD niet bekend waar de slechtste oliebol werd verkocht. Vorig jaar ging die twijfelachtige eer naar Gebakkraam Parel in Venlo.

"Niet gebruiken als vetbol voor de vogels", oordeelde de jury toen. "Dat zou dierenmishandeling zijn."