Japanse premier aangekomen op Hawaï voor bezoek Pearl Harbor

Als symbool voor verbeterde relatie tussen de landen bezocht Obama in mei als eerste zittende Amerikaanse president de Japanse stad Hiroshima, waar de VS in augustus 1945 een atoombom op gooide. Hij maakte geen excuses, maar zei wel dat de herinnering aan de bom op Hiroshima nooit moet vervagen.

Door de atoombom kwamen zo'n 140.000 mensen om het leven. Drie dagen later gooide de VS ook nog een atoombom op Nagasaki, waarbij ongeveer 70.000 doden vielen. Daarna gaf Japan zich over en kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog.