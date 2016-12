Zijlstra blijft erbij: VVD gaat niet samenwerken met Wilders

De VVD gaat de komende regeringsperiode niet samen met de PVV in het kabinet, als het aan fractievoorzitter Zijlstra ligt. Hij herhaalde in een interview met radioprogramma Nieuws en Co dat hij vindt dat de partijen te ver uit elkaar liggen.

"De PVV is qua economische standpunten de SP op links voorbij gestreefd en ze willen vrijheden voor bepaalde groepen in ons land gewoon opheffen", zei hij. "Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting gelden dan niet meer, dat zijn partijen waar de VVD echt niks mee kan. Daar gaan wij niet mee samenwerken."

Zijlstra zegt dat zijn partij niemand principieel uitsluit, maar over de partij van Geert Wilders is hij vrij stellig. "Elke partij kan natuurlijk morgen nog zijn volledige partijprogramma inleveren, maar dat zie ik niet gebeuren bij de PVV."

In september zei Zijlstra ook al dat hij niet met de 'knetterlinkse' Wilders in zee wilde.