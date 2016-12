Terugblik op succesvolle Paralympics in Rio

In de aanloop naar de Paralympics waren er de nodige problemen. Geld dat bedoeld was voor de Paralympische Spelen bleek al te zijn uitgegeven en er was aanvankelijk sprake van een tegenvallende kaartverkoop.

Kort voor de opening van de Paralympics werd bovendien duidelijk dat de Russen waren uitgesloten van deelname. Het Internationaal Paralympische Comité (IPC) nam het harde besluit naar aanleiding van de onthullingen over het door de Russische overheid gesteunde dopingprogramma in de sport. Het beroep dat Rusland had aangetekend tegen de schorsing werd verworpen.

De schorsing van de Russen leverde vrije plekken op voor atleten uit andere landen. Het Nederlandse team werd aangevuld met het vrouwenzitvolleybalteam, een verspringer en een discuswerprster. Nederland deed mee met de grootste delegatie ooit: 126 atleten.

Succesvolle zwemploeg

De Nederlandse zwemploeg boekte verrassende successen, resulterend in 21 medailles. De 16-jarige Liesette Bruinsma, vorige week verkozen tot Paralympisch sporter van het Jaar, vergaarde in haar eentje vijf medailles, waaronder twee gouden plakken.

Verder was er goud voor onder anderen Alyda Norbruis op de 500 meter tijdrit, rolstoeltennisster Jiske Griffioen, tafeltennisster Kelly van Zon en sprintster Marlou van Rhijn op de 100 en 200 meter.

In het jaaroverzicht vanavond een overzicht van de voorbereidingen, de successen, de teleurstellingen en de opmerkelijke momenten uit de dagelijkse talkshow van Herman van der Zandt.