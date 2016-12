Dreiging stations Moskou: duizenden mensen geëvacueerd

In Moskou zijn na een anonieme bommelding drie treinstations ontruimd. Zo'n 3000 reizigers zijn in veiligheid gebracht, melden Russische media.

Het gaat om de stations aan het Komsomolskaja-plein, in het centrum van Moskou. Daar vertrekken treinen naar Sint-Petersburg, het oosten van Rusland en talloze forenzentreinen. In Rusland is het vandaag een gewone werkdag.

De bommelding kwam vanochtend telefonisch binnen en was gericht tegen het Leningrad- en het Kazan-station. Uit voorzorg is ook besloten om het Jaroslav-station aan hetzelfde plein te ontruimen. De politie kamt de gebouwen nu uit met speurhonden.