Hittegolf in Australië eist leven peuter in auto

Het zuiden en oosten van Australië zucht onder een hittegolf. Veel Australiërs trekken deze kerstdagen naar de kust om verkoeling te zoeken. Adelaide in het zuiden beleeft met ruim 41 graden Celsius de heetste kerst sinds 1945.

In Sydney is gisteren een meisje van 3 om het leven gekomen nadat ze uren in de hitte in een auto op de oprit van het ouderlijk huis had gezeten. Het was er op dat moment zo'n 30 graden. Toen de peuter werd gevonden was ze bewusteloos. In het ziekenhuis kreeg ze een hartstilstand. De politie onderzoekt waarom het meisje alleen in de auto werd achtergelaten.

Eerder deze maand, op 14 december, beleefde Sydney zijn heetste nacht in 148 jaar. Het werd toen niet koeler dan 27,1 graden Celsius. Ook in Sydney zal de temperatuur naar verwachting de komende dagen nog stijgen.