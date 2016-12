Grote brand bij Israëlische raffinaderij

Bij een olieraffinaderij in de Israëlische havenstad Haifa is een grote brand uitgebroken in een van de olietanks. De brand brak 's morgens uit en leek rond het middaguur onder controle, maar laaide in de loop van de middag opnieuw op. Volgens Israëlische media is het vuur nog niet geblust.

Het is niet bekend hoe het vuur is ontstaan en waardoor het opnieuw kon oplaaien. Mogelijk is er een verkeerde inschatting gemaakt van de hoeveelheid brandstof in de tank. Voor de brand zat er ongeveer duizend kubieke meter brandstof in de tank.