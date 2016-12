De Oostenrijkse skiester Anna Veith-Fenninger maakt dinsdag haar rentree in de wereldbeker. Dat maakte haar nationale skibond bekend. Veith-Fenninger stond ruim een ruim buitenspel.

De tweevoudig winnares van de algemene wereldbeker hield in oktober 2015 een zware knieblessure over aan een val tijdens de training. Veith-Fenninger maakt haar rentree op de reuzenslalom tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Semmering.