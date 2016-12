Brit verliest duizenden euro's op Duitse autobahn

De kerstvakantie van een Britse toerist is bij voorbaat al een dure grap geworden. Hij verloor gisteravond een paar duizend euro aan bankbiljetten op de Duitse snelweg A3, bij Würzburg.

De man van 62 had getankt en daarbij zijn goedgevulde portemonnee op het dak van zijn auto gelegd. Hij stapte daarna weer in zijn auto en reed verder richting het zuiden, maar vergat het geld mee te nemen de auto in.

Volgens de politie wapperden de tientallen biljetten daarna over alle rijstroken en over het andere verkeer. Samen met de politie is geprobeerd het geld weer terug te vinden, maar lang niet alles is terug bij de Britse eigenaar.

Verschillende andere automobilisten zouden zijn gestopt en geld hebben opgeraapt en meegenomen.