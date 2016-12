Die afsplitsingen zijn niets nieuws in Nederland, zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden. "Nederland heeft een lange traditie van splinterpartijen . Ons land is altijd een land van minderheden geweest, dat was al zo in de zeventiende eeuw. Protestants-christelijke partijen bijvoorbeeld, die hebben veel afsplitsingen gehad."

Het grootste aantal partijen dat zich ooit heeft gemeld voor de Tweede Kamerverkiezingen was 72. Dat was in 2006. Maar eigenlijk was het politieke landschap in 1922 met 53 partijen op het stembiljet nog meer versnipperd, weet Voermans, want toen waren er minder zetels te verdelen in de Tweede Kamer: 100 in plaats van de 150 van nu.

Een reden voor die veelheid aan partijen en kleine fracties in het parlement is de afwezigheid van een kiesdrempel. "Er zijn nauwelijks blokkades om een nieuwe partij op te richten. Dat creëert een bepaalde dynamiek. Er zijn veel partijen in de race voor een zetel."

"Het is ook een periode van grote politieke veranderingen. Wereldwijd, maar hier doen we het op zijn Nederlands. Oude partijen worden ingewisseld voor andere en er zijn veel one-issuepartijen. Echte warenhuisachtige partijen waar je alles kunt kopen, heb je eigenlijk niet meer. Het zijn veel meer webshops geworden."