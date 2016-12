Koor Russisch leger verongelukt bij crash in Zwarte Zee

Het Alexandrov Ensemble is het officiële koor van de Russische strijdkrachten. De groep zou in Syrië op de militaire basis van Latakia optreden voor Russische militairen. Onder de 64 leden van het ensemble waren niet alleen zangers, maar ook dansers en musici.

Volgens correspondent Geert Groot Koerkamp is het koor erg beroemd in eigen land. "Je kunt de impact van deze vliegramp vergelijken met die van de crash waarbij onlangs het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense omkwam."

Onder de inzittenden was volgens Russische media ook Elizaveta Glinka, ook wel bekend als Dr. Liza. Zij is in Rusland bekend vanwege haar jarenlange inzet voor slachtoffers in oorlogsgebieden.