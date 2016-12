Tijn helpt Serious Request naar 8,7 miljoen euro

De actie Serious Request van 3FM en het Rode Kruis heeft 8.744.131 euro opgeleverd. Dat is iets meer dan vorig jaar. Een groot deel van het bedrag is te danken aan de nagellak-actie van de zieke Tijn. Hij haalde op die manier meer dan 2,5 miljoen euro op.

Dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende zaten de afgelopen zes dagen samen in het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. Ze zamelden geld in voor de bestrijding van longontsteking bij kinderen. Zoals elk jaar deden de dj's dat door zich te laten opsluiten en dagenlang geen vast voedsel te eten. Dit jaar gingen voor het eerst twee dj's het huis in, in plaats van drie.