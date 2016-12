'Vader der veteranen' Ted Meines overleden

De bekende veteraan Ted Meines is op 95-jarige leeftijd overleden. Meines was medeoprichter en erevoorzitter van de Stichting Veteranen Platform.

Meines werd op 22-jarige leeftijd actief in het verzet. Hij hielp Joodse kinderen aan onderduikadressen en valse papieren. Ook verspreidde hij verzetskranten zoals Trouw.

Kort na de bevrijding meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger om naar Nederlands-Indië te gaan. Tijdens een officiersopleiding in Groot-Brittannië werd hij vrienden met prins Bernhard. Terug in Nederland werd hij opleider van andere militairen. In 1948 vertrok hij naar West-Java, waar hij tot in 1950 diende.

Hij bewaarde goede herinneringen aan zijn uitzending, vertelde hij enkele jaren geleden. "Een fantastische periode. Ik had een jeep met wat kanonniers. Aan een meertje lag een kapotgeschoten restaurant, dat hebben we opgebouwd met elkaar. Dat gaf een stuk verbondenheid waarmee je de mensen bij elkaar hield."