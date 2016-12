'1 op 8 treinen rond Schiphol vertraagd'

Een op de acht treinen van en naar Schiphol rijdt niet op tijd of valt uit. Dat concludeert RTL Nieuws uit onderzoek in samenwerking met vertraagd.com.

Per station werd onderzocht hoe vaak in een jaar tijd treinen uitvallen of vertraagd zijn. Station Schiphol Airport is een van de stations die het slechtst scoren. Van de ruim 50 treinen per uur is 7,8 procent meer dan vijf minuten vertraagd. 4,1 procent rijdt helemaal niet.

Een van de bekende oorzaken voor vertraging op dit traject zijn brandmeldingen in de Schipholtunnel. Meestal zijn dat loze meldingen, maar het leidt al snel tot vertraging of zelfs uitval van de treinen.

Zeeland

In de top-5 van de stations met de meeste vertraging staan vooral Zeeuwse stations, zoals Kruiningen-Yerseke en Krabbendijke. Station Eijsden in Zuid-Limburg scoort met een percentage van 83,9 procent het slechtst. Daar stoppen overigens alleen treinen van de Belgische vervoerder NMBS.

De meeste kans op een trein die netjes op tijd vertrekt, is er op station Voorst-Empe. Van alle treinen in een heel jaar reed 99,4 procent op tijd. Het station ligt op de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, waar treinen rijden van het vervoersbedrijf Arriva. Ook de nummer 2 en 3 van de beste stations liggen op die lijn.