Pinrecords dankzij kerstshoppen

Per seconde werd vanmiddag op het drukste moment 536 keer gepind door mensen die hun laatste kerstinkopen deden. Een record, meldt de Betaalvereniging Nederland. In totaal is vandaag meer dan 15 miljoen keer gepind. De piek was tussen 14.00 en 14.30 uur.

Gisteren werd er in totaal nog meer gepind in de winkels; 17,7 miljoen keer deden klanten hun aankopen met een pinpas. Dat is het hoogste aantal pintransacties op een dag ooit gemeten.