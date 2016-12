Ook 25 jaar na het Sovjet-communisme nog overal hamers en sikkels

Vladimir Iljitsj Lenin kijkt streng uit over het stadsplein van Orjol, in het zuidwesten van Rusland, terwijl de sneeuw met bakken uit de lucht komt. In de hele stad wemelt het overigens nog van de hamers en sikkels en andere symbolen van de Sovjet-Unie.

Het standbeeld van Lenin, oprichter van de Sovjet-Unie, neemt een centrale plaats in in de stad. Net als de ideologie die hij vertegenwoordigde. Het communisme is nooit weg geweest uit Orjol. De huidige leider van de Communistische Partij van de Russische Federatie (KPRF), Gennadi Zjoeganov, is er geboren.