Na vijftig jaar samenleven, wilden Aad en Ien ook samen dood

Op de trouwdag van zijn ouders, in juni vorig jaar, hoort Jeroen dat zijn ouders niet meer verder willen leven. Zijn vader Aad (68) heeft ongeneeslijke kanker en zijn moeder Ien (66) heeft de ziekte van Parkinson.

Jeroen begrijpt de keuze van zijn ouders goed, maar heeft het er ook moeilijk mee. "In het begin ben ik wel boos geweest. Waarom hebben ze voor de dood gekozen en niet voor mij? Dat klinkt wat egoïstisch, maar dat is nu wel voorbij. Dat is een deel van de verwerking."

Aad en Ien genieten nog zo veel mogelijk van de laatste maanden die ze samen hebben. 3 februari 2016 is de dag van de euthanasie. "Dat vond ik wel een soort omgekeerd huwelijk", zegt Jeroen. "Ze hebben eerst gezegd 'tot de dood ons scheidt' en nu moesten ze samen ja zeggen voor de dood."