'Fransen moeten patriottisch winkelen om hun economie te redden'

"Zo’n drie of vier jaar geleden was 5 procent van al ons speelgoed Frans, nu is dat 7 procent", vertelt Franck Mathais van speelgoedketen La Grande Récré. "Dat is een snelle stijging, sneller zelfs dan de markt groeit. In 2020 willen we als branche op 10 procent Frans speelgoed zitten."

Parijzenaars staan in de winkel in een lange rij voor de kassa met cadeaus voor de kinderen. "Ik let er helemaal niet op of iets Frans is of niet", zegt een mevrouw. Ze heeft een Barbie in haar handen. "Die heeft mijn dochter op haar lijstje gezet. Dus die koop ik, of 'ie nou uit Frankrijk komt of niet."