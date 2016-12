Banen weg bij NN Group en Delta Lloyd, 'beste mensen blijven'

De overname van Delta Lloyd door de NN Group gaat banen kosten. Dat zeggen de topmannen van de bedrijven in een interview met het NOS Radio 1 Journaal. Door de overname worden sommige functies samengevoegd, waardoor een deel van het personeel overbodig wordt.

Wereldwijd werken er meer dan 17.000 mensen bij de bedrijven. "We moeten realistisch zijn. De werkgelegenheid staat in de verzekeringswereld onder druk, onder meer door digitalisering", zegt topman Hans van der Noordaa van Delta Lloyd. "We kunnen nu nog geen exacte aantallen noemen."

"We hebben principes afgesproken: we kiezen de beste persoon voor de baan", zegt Lard Friese van de NN Group. "Het is natuurlijk een enorme groep talent bij elkaar. Talent van Delta Lloyd en talent van NN Group. Die moeten gelijke kansen krijgen."