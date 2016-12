Harm Kuipers: vriend Pechstein bedreigde mij

Daarmee was de belangrijkste stap echter nog niet gezet. "Ik deed de kweekschool voor onderwijzers en mijn ouders vonden het vak van leraar een heel mooi beroep, dus die zagen het helemaal niet zitten dat ik van opleiding zou veranderen. Toen is Pfrommer bij mijn ouders langs gegaan en heeft hij zelfs hen enthousiast gemaakt. Dus hij is een cruciaal persoon geweest in mijn leven."

Het absolute sportieve hoogtepunt in de loopbaan van Kuipers is de wereldtitel in 1975, het laatste toernooi van zijn carrière. "Ik stopte dus op mijn hoogtepunt. Maar dat was toeval, want ik had al van tevoren gezegd dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Maar als ik het had kunnen plannen, dan had ik het zo gedaan", aldus Kuipers.