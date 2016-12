Opgeleefde Grol heeft nieuwe energie om nog een keer alles te geven

Geestelijk zit het dus weer goed, maar hoe is dat lichamelijk? "Na thuiskomst van Rio ben ik meteen geopereerd. Ik wilde kijken of mijn lichaam zou herstellen van de klachten en dat is gebeurd", aldus Grol, die onder het mes ging voor zijn schouder. "Die voelt nu als nieuw aan. Zelfs beter dan de andere kant."

Grol klinkt als herboren en heeft er weer zin in. En dus is de vraag: wat kan de uitgesproken judoka nog? "Ik wil op de WK in maart kijken of ik nog kan leveren wat ik denk dat ik kan. Daarna beslis ik of ik doorga."

Tokio?

Zijn olympische droom leek afgelopen zomer definitief uiteengespat, maar heel voorzichtig denkt Grol alweer aan Tokio 2020. "Ik wil het judoën nog een laatste kans geven. Hoe dat gaat, is afhankelijk van mijn lichaam, de prestaties en de stress. Ik ga er vol in: alles of niets. Ik denk dat ik nog hele mooie dingen kan doen."