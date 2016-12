Rusland levert grote biatlonevenementen in

Druk op internationale sportfederaties groot

Na het tweede WADA-rapport van Richard McLaren is de druk op internationale sportbonden enorm toegenomen om actie te ondernemen tegen Rusland. De kleine internationale bob- en sleebond IBSF was de eerste die duidelijk stelling nam tegen de praktijken van de Russen.

Het WK bobslee en skeleton zou aanvankelijk in februari plaatsvinden in Sotsji. Diverse toplanden lieten echter weten geen trek te hebben in een reis naar de olympische stad van 2014. Op een zwaar gedevalueerd evenement zat de IBSF niet te wachten en uiteindelijk besloot de bond Sotsji de organisatie af te nemen. Het evenement wordt nu in het Duitse Königssee gehouden.

Ook de langebaanschaatsers roerden zich. De wereldbekerfinale stond in Tsjeljabinsk gepland, maar zeker in Nederland bestond weinig animo die wedstrijd te bezoeken. Uiteindelijk ging de internationale schaatsfederatie ISU overstag. Woensdag besloot de bond de wereldbekerfinale in een andere plaats onder te brengen.

Skifederatie blijft achter

Van de grote wintersportbonden heeft de skifederatie FIS nog geen actie ondernomen naar aanleiding van het laatste McLaren-rapport. De FIS liet weten geschokt te zijn door de onthullingen, ook omdat cross country-specialisten betrokken zijn.

De skifederatie overweegt stappen tegen de betrokken atleten, maar heeft voorlopig nog wel wedstrijden in Rusland op de kalender staan. Op 7 januari is de wereldbeker Big Air (olympische discipline) in Moskou. In maart staan wereldbekerwedstrijden cross country op het programma in Tjoemen.