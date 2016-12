Sigaretten in winkels overal uit zicht

Hij gaat nu aan de slag met voorstellen uit de Tweede Kamer van onder anderen het PvdA-Kamerlid Volp om tot een wettelijk uitstalverbod te komen. "Roken is heel slecht, we moeten er alles aan doen om vooral jongeren te ontmoedigen ermee te beginnen", aldus Van Rijn.

Eerder werden al Europese maatregelen van kracht om roken te ontmoedigen; zo zijn op pakjes afschrikwekkende plaatjes gekomen om roken tegen te gaan.

Van Rijn zei al eerder niet te willen meewerken aan het promoten van de e-sigaret, en deze sigaret te verbieden voor jongeren.

Nieuwe generatie rokers voorkomen

"We zijn hier heel erg blij mee", zegt een woordvoerder van KWF Kankerbestrijding, dat al jaren pleit voor een verbod op tabaksdisplays. "Idealiter was de branche hier zelf mee gekomen, maar dit is een mooie stap."

KWF zegt dat bestaande rokers nog wel hun tabakswaren kunnen kopen, terwijl "een nieuwe generatie rokers kan worden voorkomen". "Het blijkt dat kinderen twee keer zo snel beginnen met roken als sigaretten groot zijn uitgestald. Vaak zien kinderen als eerste een wand met tabaksproducten als ze de supermarkt binnenkomen. We doen alsof het een heel normaal product is, terwijl het dodelijk is."

Het gaat KWF daarom vooral om de verkoop in supermarkten of benzinestations. "Tabakszaken zijn een branche apart, daar heeft de jeugd niet zo veel te zoeken."