Ook in 2016 meer files, en het wordt alleen maar drukker

Het drukste punt van 2015, op de A20 tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Moordrecht, staat nu op de derde plek. Toch is ook daar de drukte weer met 24 procent toegenomen.

Opvallende stijging

Een andere opvallende stijging in drukte is te zien op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar, tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen. Daar was het dit jaar maar liefst 263 procent drukker dan vorig jaar. Op het traject wordt gewerkt aan de weg.

Deze plek staat ook op plaats vier in de top-5 drukste avondspitsen. De drukste avondspits is echter op de A27 tussen Utrecht en Breda, op het traject Lexmond-Gorinchem. De drukste ochtendspits is te vinden bij het drukste knooppunt: weer de A4, en weer Leidschendam-Zoeterwoude.

Nog meer files in 2017

De ANWB verwacht dat het aantal files de komende jaren blijft toenemen. Daarom roept de bond weggebruikers op om zich voor vertrek beter te informeren, zodat ze niet met onverwachte verkeershinder te maken krijgen.