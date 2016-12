Italiaans reddingsfonds lijkt uitweg voor Monte dei Paschi

De Italiaanse regering heeft een reddingsfonds opgericht voor noodlijdende banken. In de pot komt 20 miljard euro. De nieuwe premier Gentiloni maakte het nieuws bekend nadat gesprekken over een kapitaalinjectie bij de bank Monte dei Paschi di Siena waren mislukt.

Monte dei Paschi verkeert al tijden in zwaar weer. Voor het einde van het jaar heeft de bank zeker 5 miljard euro nodig, maar investeerders willen dat geld er niet in stoppen. Daarmee lijkt een redding door de staat de laatste mogelijkheid. De Italiaanse regering benut daarvoor een uitzonderingsbepaling in de Europese bankenregels. Die komt erop neer dat de staat mag ingrijpen als de financiële stabiliteit van het land in gevaar komt.

Minister Padoan van Financiën verwacht nu van Monte dei Paschi dat de bank vraagt om staatssteun. Dan kan worden voldaan aan het reddingsplan dat deze zomer voor de bank werd opgesteld. Padoan gaat ervan uit dat Monte dei Paschi op termijn weer volwaardig kan opereren.

'Penibel'

Monte dei Paschi di Siena is opgericht in 1472 en wordt gezien als de oudste bank ter wereld. Het is de derde bank van Italië, maar ook een zwakke schakel. De bank zakte voor een Europese stresstest en heeft voor gigantische bedragen aan moeilijk inbare leningen uitstaan. De raad van bestuur noemt de staat van Monte dei Paschi "penibel".