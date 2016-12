'Tien keer per jaar een ziek jongetje als Tijn'

"Zo'n tien keer per jaar moeten we dit verschrikkelijke nieuws vertellen aan kinderen zoals Tijn." Kinderoncoloog Dannis van Vuurden vertelde in het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen over de ziekte van het 6-jarige jongetje Tijn. "Als dokters staan we voor een groot probleem hoe we deze kinderen kunnen helpen."

De ongeneeslijk zieke Tijn werd deze week ineens een bekende Nederlander door zijn actie om voor Serious Request nagels te lakken. Van Vuurden zegt dat er voor zijn type kanker, in de hersenstam, geen oplossing is. "Het is heel naar, omdat je bij de diagnose al moet zeggen dat je de ziekte tijdelijk kunt stoppen, maar echt beter maken kunnen we je helaas nog niet."

Hersenstamkanker komt niet vaak voor. In Nederland zijn er zo'n tien kinderen per jaar met de ziekte, in Europa ongeveer 400. Bij de ziekte is een operatie onmogelijk, zegt de arts van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. "Als je op een MRI-scan kijkt, is het een eivormig, rond bolletje, precies op een plek waar je niet geopereerd kunt worden. De tumorcellen zitten zo verweven met de normale hersenstructuren en zo in de hersenstam. Als je die hersenstam zou weghalen, dan zou je tegelijkertijd ook de hartslag en ademhaling weghalen."

Volgens Van Vuurden staan doktoren voor een groot raadsel hoe ze deze kinderen kunnen helpen. Internationaal wordt er hard gezocht naar een oplossing.