Steeds meer jonge daklozen in Nederland

Het aantal jonge daklozen in Nederland is vorig jaar met bijna de helft toegenomen. Het CBS meldt dat begin januari naar schatting 12.400 mensen tussen de 18 en 30 jaar dakloos waren. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 8000. Het aantal dakloze ouderen is juist gedaald.

Volgens het CBS blijft het totaal aantal daklozen gelijk. Net als in 2015 hebben zo'n 31.000 mensen geen dak boven hun hoofd.

Muurvast

Dat de groep dakloze jongeren groter is geworden, heeft te maken met de grote druk op opvangcentra. "Jongeren blijven onnodig lang in de opvang zitten, omdat er een tekort is aan betaalbare woningen waar ze naar kunnen doorstromen", zegt Marleen van der Kolk van stichting Zwerfjongeren.

Ouders met een bijstandsuitkering vragen hun kinderen sneller om op zichzelf te gaan wonen. "Als hun volwassen kinderen thuis zouden blijven wonen, dan kan dat van invloed zijn op de bijstandsuitkering. Een bijstandsmoeder zal dan zeggen: ga maar op jezelf wonen, anders kan ik niet rondkomen", aldus Van der Kolk.