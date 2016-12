Woningen Amstelveen ontruimd om hete stoep

Bij het Meanderpark in Amstelveen zijn gisteravond laat tien woningen ontruimd omdat het wegdek voor de huizen was opgewarmd. De brandweer zegt dat het isolatiemateriaal van de stadsverwarming was gescheurd. Daardoor ontstonden op straat natte plekken en werden tegels warm.

Volgens een ooggetuige kwam er stoom uit de grond toen de brandweer stoeptegels verwijderde. Er was geen gevaar voor de omgeving, zegt een woordvoerder.

De bewoners van de tien woningen werden opgevangen op een politiebureau. Ze mochten rond 02.00 uur terug naar huis.