Vijftienjarige zorgt voor primeur in Europese voetbal

Voor het eerst heeft een speler die in 2001 geboren is, minuten gemaakt in één van de grote Europese voetbalcompetities. De Serie A had de primeur; bij Genoa maakte Pietro Pellegri, 15 jaar en 280 dagen oud, zijn debuut.

Met zijn invalbeurt (hij kwam in de 87ste minuut in het veld tijdens de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Torino), evenaarde Pellegri eveneens een stokoud record in de Serie A.

In 1937 was Amedeo Amadei even oud toen hij zijn debuut maakte voor AS Roma. Pellegri wordt een grote toekomst voorspeld. Zijn coach Gian Piero Gasperini noemt hem al "de nieuwe Lionel Messi".

Het record van jongste debutant in de eredivisie staat op naam van Wim Kras. Hij was 15 jaar en 290 dagen oud, toen hij op 22 november 1959 in het shirt van FC Volendam zijn debuut maakte op het hoogste niveau.