Politie verijdelt kerstaanslagen in Melbourne

De Australische politie heeft in Melbourne vijf terreurverdachten opgepakt. De groep zou vergaande plannen hebben gehad voor aanslagen op Eerste Kerstdag.

Volgens de politie waren de doelwitten een plein in het centrum, een treinstation en de St. Paul's-kathedraal. Hoofdcommissaris Ashton zegt dat de groep daar explosieven wilde laten ontploffen. Mogelijk zouden bij de aanslag ook pistolen en messen worden gebruikt.

De verdachten zijn in de vroege ochtend van hun bed gelicht in en rond Melbourne, aan de Australische zuidkust. Bij de acties waren honderden agenten betrokken.

De terreurverdachten zijn allemaal Australische mannen van in de twintig. Vier van hen hebben een Libanese achtergrond, een ander is geboren in Egypte. De politie denkt dat ze zijn geïnspireerd door terreurgroep IS.