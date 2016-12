Amateurvideo toont moment aanslag Berlijn

Bij de aanslag vielen twaalf doden en tientallen gewonden. 49 mensen zijn opgenomen in ziekenhuizen.

Op de vlucht

De vrachtwagen werd vrijwel zeker bestuurd door de Tunesiër Anis Amri. Hij had de truck eerder op de dag in Berlijn gekaapt en de Poolse chauffeur uitgeschakeld. Amri sloeg na de aanslag op de vlucht.

De Duitse politie is nog steeds met man en macht op zoek naar de 24-jarige Tunesiër. Er wordt rekening mee gehouden dat Amri nog in Berlijn is.