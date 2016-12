Aleppo nu definitief in handen van Syrische leger

De laatste rebellen en burgers hebben het oosten van Aleppo verlaten, meldt het Syrische leger. Daarmee is de hele stad weer in handen van het regime, nadat de rebellen het vier jaar voor het zeggen hadden in een deel van Aleppo.

De rebellen en burgers zijn de afgelopen dagen uit het oosten van de stad weggehaald. Het Rode Kruis bevestigt dat Aleppo volledig onder controle is van het leger.

In een verklaring op de Syrische staatstelevisie zegt het leger dat de stad in het noorden van het land weer veilig is, nu de laatste rebellen weg zijn.

De herovering van Aleppo is van belangrijke symbolische waarde voor president Assad. Het is een keerpunt in de Syrische burgeroorlog, die al sinds 2011 woedt. Het Syrische leger wist de stad te heroveren met hulp van Rusland en Iran. Bij de strijd zijn duizenden burgers omgekomen.

Moeizaam staakt-het-vuren

Na een moeizaam bereikt staakt-het-vuren begonnen vorige week de evacuaties. Maar die moesten meerdere keren stilgelegd worden.

De mensen die het stadsdeel verlieten, zijn met bussen naar plekken buiten de stad gebracht waar de rebellen het nog voor het zeggen hebben, zeiden de VN en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten deze week.