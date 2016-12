Verpleeghuizen: plan betere ouderenzorg teleurstellend

Verpleeghuizen en verpleegkundigen zijn teleurgesteld over een plan van Zorginstituut Nederland om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren. Dat plan kwam deze week uit, en er staat onder meer in dat verpleeghuizen vanaf volgend jaar geen verplicht aantal handen aan het bed meer hoeven te hebben.

Brancheorganisatie Actiz en de vereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen VenVN zijn eenduidig in hun kritiek: dit plan leidt tot nog meer aandacht voor verantwoordingslijstjes en systemen, en niet tot betere zorg en aandacht voor de patiënt.

De partijen hadden tot vandaag om op het zogeheten Kwaliteitskader te reageren. Het Zorginstituut maakte het plan op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het instituut regels zou voorstellen over hoeveel personeel er minimaal zou moeten zijn in verpleeghuizen, maar dat is volgens het Zorginstituut niet mogelijk.

Meer menselijkheid, minder bureaucratie

In plaats daarvan ligt er nu dus een algemener plan. Daarin staan strengere regels voor verslaglegging en zorg- en leefplannen, die ook gecontroleerd kunnen worden. Verpleeghuizen moeten cliënten meer als mens benaderen, meer op het personeel vertrouwen en bureaucratie verminderen.

Actiz en de VenVN onderschrijven deze uitgangspunten, maar stellen dat die met dit plan niet worden gerealiseerd.

Eerdere pogingen om cliënten, verpleeghuizen en verpleegkundigen tot een compromis te laten komen over betere ouderenzorg mislukten. Daarop besloot de staatssecretaris het Zorginstituut om advies te vragen.