FC Twente heeft de selectie versterkt met Oussama Assaidi, de voormalige vleugelaanvaller van onder meer sc Heerenveen.

De zeventienvoudig Marokkaans international was na zijn periode in Friesland actief voor Liverpool en Stoke City alvorens hij naar de Verenigde Arabische Emiraten trok. Daar liet de 28-jarige linksbuiten in november zijn contract met FC Al-Ahli ontbinden.

Assaidi tekent in Enschede voor anderhalf jaar.