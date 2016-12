'Vingerafdrukken Amri op vrachtwagen gevonden'

Op de vrachtwagen die werd gebruikt voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn zijn de vingerafdrukken gevonden van Anis Amri. Dat melden Duitse media. Amri is de belangrijkste verdachte van de aanslag; er is een klopjacht op hem gaande.

Enkele media melden dat afdrukken zijn gevonden op de deur aan de bestuurderskant. De Berliner Zeitung schrijft dat op het stuur van de truck vingerafdrukken van Amri zijn aangetroffen.

De politie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Eerder vandaag werd gemeld dat vier verdachten in Dortmund zijn opgepakt, maar dat wordt door het Duitse OM tegengesproken.

In de vroege ochtend werd een azc in Emmerich doorzocht, waar Amri ingeschreven zou hebben gestaan. De kerstmarkt in Berlijn is sinds vanochtend weer open. Bij de aanslag werden 12 mensen gedood. De broer van Amri heeft de verdachte opgeroepen om zich aan te geven.